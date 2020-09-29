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Общество

Псков и Минск свяжет прямой авиарейс

Между городами Псков и Минск будет налажено прямое авиасообщение, предложение о запуске авиамаршрута поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщает на своей странице в соцсети Instagram.

«Александр Григорьевич отметил, что Республика готова развивать сотрудничество по разным направлениям, и, что очень важно, поддержал наше предложение о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом», - написал глава региона.

Кроме того, он подчеркнул, что между Псковской областью и Белоруссией будет активизировано взаимодействие по сферам строительства, ЖКХ, сельскому хозяйству, образованию и здравоохранению. ПсковГУ уже подписал меморандум об обмене специалистами с Витебским государственным медицинским университетом.

«Есть договоренность и о проведении дней Псковской и Витебской областей в наших регионах, а также об организации молодежного патриотического лагеря. С министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Русланом Пархамовичем наметили планы по строительству крупных объектов с привлечением белорусских производителей и подрядчиков», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, он поблагодарил Александра Лукашенко за заинтересованность в развитии партнерских отношений. «Выражаю искренние слова благодарности за теплый прием со стороны республиканского правительства и Витебского областного исполкома», - заключил Ведерников.

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