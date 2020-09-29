Пережить октябрь - астрологический прогноз на месяц

22:16, 29 сентября 2020, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает рассказ о том, как большой мир звезд влияет на человека. В новой статье астролог расскажет, в каких энергиях мы будем находиться второй осенний месяц. Звезды обещают кризисы, замедление процессов, обманы и холодная любовь.

В октябре сразу две планеты — Меркурий и Марс будут ретроградными. Ждите замедления всех активных процессов и путаницы в делах. Про ретроградный Меркурий знают даже далекие от астрологии люди. Ретроградным Меркурий бывает по два-три раза в год, и о нем нам рассказывают из каждого утюга.

Меркурий в астрологии отвечает за любые формы коммуникаций, перемещения, связь, транспорт, поездки, деловую документацию. Поэтому во всех этих сферах возможны задержки, искажения и путаница. В пути внезапно ломается машина, деловой партнер опаздывает на встречу, в договоре оказывается ошибка, техника глючит, посылки теряются на почте, курьер путает адрес, вам присылают не тот товар, что вы заказывали, зарплата на новой работе оказывается меньше, чем вам обещали.

Отсюда и рекомендации в этот период: не начинать важных проектов, не устраиваться на новую работу, по десять раз перечитывать документы, если вы ставите под ними свою подпись, тщательно перепроверять всю входящую информацию (привет, коллегам-журналистам!)

Зато можно возвращаться к делам, которые раньше все никак не удавалось довести до ума и, наконец, закончить. Можно в очередной раз попробовать бросить курить, глядишь, эта попытка окажется удачной, или в пятый раз начать учить английский и бегать по утрам. Если вы занимаетесь торговлей, самое время сбыть залежалый товар. Можно возобновить старый деловой контакт, попробовать внести изменения в договор, если раньше не удавалось.

Меркурий начинает ретроградить с 14 октября, но влияние начинается уже с 10 числа.

Марс — самая горячая и активная в астрологии планета, отвечающая за все виды борьбы, конкуренции, соревнования, войну, конфликты и в целом за старт дела и активность — начал попятное движение еще 10 сентября и пробудет ретроградным до середины ноября. Поэтому особенно вторая половина октября (учитываем ретроградность сразу двух планет) очень неудачное время для старта любого дела. С запуском новых проектов, рекламных кампаний, открытия новых офисов точно стоит повременить.

На глобальные свершения, а у каждого они свои, - кто-то хочет поднять штангу весом 100 кг, кто-то отрыть бизнес, сил, увы, может не хватить.

Стоит ожидать резкого торможения всех дел и активных процессов. Многие наши начинания будут идти со скрипом, натыкаться на препятствия, запланированные дела откладываться и реализовываться гораздо медленнее, чем бы нам хотелось. Можно порекомендовать пересмотреть-подкорректировать привычные стратегии, действовать более вдумчиво, ну и просто понимать, что у сложного периода тоже наступит окончание.

В это время нежелательны хирургические вмешательства, поэтому если есть возможность, плановые операции лучше перенести. Не стоит также делать татуировки и пластику. Очень большой риск, что что-то пойдет не так.

Если вы с кем-то воюете, в прямом и переносном смысле, то тактика защиты принесет лучшие результаты, чем нападение. Быть инициатором исков в суд тоже не рекомендуется, высока вероятность, что проиграете.

Еще очень важный момент — не стоит в этот период получать свой первый сексуальный опыт — он может быть травмирующим не только в психологическом, но и в физическом смысле.

В этот период также не рекомендуется покупать новый автомобиль — есть риск, что авто будет с дефектами и его придется часто чинить или просто что-то в нем может разонравиться. Тоже самое относится к станкам, которые работают с железом и металлом. Бензопилы, газонокосилки, оружие сюда же.

Самое большое влияние периода и аспекта почувствуют те люди, у которых в гороскопе выражен Овен или Скорпион — знаки, которыми управляет Марс, да еще и Меркурий ретороградит в Скорпионе. Ну и конечно, не устаю повторять, что все очень индивидуально, нужно смотреть, что важного Марс и Меркурий затрагивают в вашей карте.

Важные планетарные влияния октября

2 октября Венера входит в знак Девы

Планета, отвечающая за наши симпатии, в знаке Девы холодна, прагматична и цинична. Хороший период, чтобы снять розовые очки и трезво взглянуть на свою вторую половину. Венера в Деве гораздо больше букетов и романтичных серенад ценит вовремя поданный теплый плед и горячий ужин. Зато в этот период возрастает количество служебных романов. Если вы давно посматриваете в сторону симпатичной коллеги, самое время начать действовать.

Хорошее время для уходовых процедур в сфере красоты.

1-8 октября, 13-20 октября - оппозиция Меркурия с Ураном

Резкие неожиданности в сферах, которыми управляет Меркурий, опасности разрыва деловых отношений. Может ломаться офисная техника, вероятны проблемы с электросетями.

14 октября — 3 ноября — ретроградный Меркурий

14-18 октября Венера оппозиция Нептун

Возможны обманы в темах, связанных с отношениями и финансами. Мошенники всех мастей точно активизируются в этот период, будьте бдительны!

19-21 октября — Марс одновременно в квадратуре с Юпитером и Плутоном

— обостряется конкурентная борьба, сложности в деловой сфере, возможны жесткие столкновения, очень травмомопасный период!

23 октября — Солнце переходит в знак Скорпиона

Можно начинать серьезные очистительные процедуры и энергетические практики, решать вопросы в финансовой сфере. Время губинных трансформаций и обострения кризисов. Интерес к тайным сторонам жизни, желание во всем докопаться до сути.

28 октября Венера переходит в знак Весов

В нашу жизнь снова возвращается романтика и желание урегулировать все противоречия в любовных отношениях.

Фазы Луны

2 октября — полнолуние в Овне

Энергетика у этого дня взрывоопасная, можно наломать дров, будьте аккуратны в словах и поступках, не поддавайтесь на провокации — возможны обострения конфликтов и конкурентной борьбы в деловых и личных отношениях. В криминальной сводке точно будут убийства на почве ревности.

16 октября — новолуние в Весах

Энергии мало, но день в целом уравновешенный. Не берите на себя повышенные обязательства, это не время стахановцев. Очень хорошо заниматься планированием дел на предстоящий месяц, особенно в сфере любого партнерства, финансов, красоты. Можно подписывать контракты особенно с новыми партнерами.

31 октября — полнолуние в Тельце в соединении с Ураном

Возможны разного рода сюрпризы и неожиданные события, как со знаком плюс, так и минус. Особенно актуально для тех, у кого есть важные точки гороскопа в 9 градусе Тельца.