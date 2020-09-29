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Общество

Превращение из Олега в Еву: трансгендер из Пскова работает стилистом в Архангельске

Так Ева выглядит сейчас. Фото с сайта 29.ru

34-летний трансгендер из Пскова работает стилистом в Архангельске. Пскович Олег после службы в космических войсках в городе Мирный решил сменить пол и стать Евой. Об этой истории пишет издание «Архангельск. Онлайн».

Олег во время службы в армии. Фото с сайта 29.ru

В паспорте рядом с портретом девушки до сих пор написано: «Олег». Олег носил короткую прическу, мужские вещи, пять лет служил по контракту в космических войсках и был женат, но уже более 10 лет как молодой человек сменил пол и под именем Ева работает в бьюти-индустрии.

«Я служила в армии, в космических войсках города Мирного, и когда поехала в отпуск, то не добралась до дома и стала учиться на стилиста в Санкт-Петербурге. Там моя жизнь и перевернулась, - поделилась Ева. -  В итоге выучилась на стилиста и вернулась служить, образование пригодилось позже. А в армии было непросто. Пыталась быть как все. Приходилось перебарывать себя, когда стоял вопрос: жить или не жить. Было просто опасно выдать себя: такое общество».

После службы Ева открыла в Мирном свой салон. «Тогда я и познакомилась со своей женой, — рассказала девушка. — У нас была смешная ситуация. Мне нужны были контрактные деньги на шубу, а ей нужна была прописка. Вот и все мотивы нашего брака. То есть мы жили с ней вместе, но я понимала, что я женщина и быть мужчиной с ней не могу. Боролась, конечно, пыталась жить правильно, но в итоге все острее чувствовала, что нахожусь не в своем теле».

Фото с сайта 29.ru

С переездом в Архангельск Олег понял, что пора меняться. В 25 лет он начал гормональную терапию, чтобы добиться внешних перемен: «Я сказала себе — надо себя выпустить. Либо жить, либо умереть. Я просто предупредила всех коллег и друзей, что завтра меня будут звать Евой».

По словам девушки, все 25 лет в теле мужчины она вспоминает как мучение. «С детства я играла в куклы. Колготки носила на голове и представляла, что это мои длинные волосы. Мама ждала девочку — девочка и родилась, - констатирует Ева. - С мамой по видеосвязи общаюсь почти каждый день. Когда сообщила ей впервые о своих планах, для нее это был позор на всю деревню — она живет в Псковской области. Лет 12 не виделись. Главный вопрос, который ее сейчас тревожит: «Оставляешь меня без внуков?» Я сказала как есть — прости, не готова растить ребенка. Так что надежда на брата, пусть добиваются внуков от него».

После смены пола Ева вышла замуж: «На свадьбе я еще и заработала! Это было шоу — люди хотели попасть на торжество с неведомой зверушкой и платили за вход».

Идею сменить имя и фамилию в ЗАГСе не поддержали, поэтому свадьба прошла без формальностей. «Даже через суд мне это сделать не удалось, потому что ЗАГС заявил о готовности при случае обжаловать решение в мою пользу. Судья говорил, мол, дайте девочке дорогу в жизнь, нет у нее цели с обманом замуж выскочить. Но паспорт старый, и на входе в тот же поезд, конечно, неудобно: куча народу, вопросы… Меняют же люди имена на Понедельник или Вторник, почему не хотят пойти навстречу мне… Говорят: «Пусть едет в свой Псков, там делает», - рассказала девушка.

От хирургических операций Ева отказалась. «Делала только ботокс на лбу и раз 18 — губы, чтобы получить такой эффект, так как своя верхняя у меня была от природы тоненькая. Сейчас у меня такой болезни нет, к косметологу обращаюсь только за уходом», - пояснила девушка.

От хирургической коррекции пола она отказалась, когда выяснилось, что подобная операция может сократить жизнь на 15-20 лет. Даже гормональная терапия, которую прошла Ева, проявляется головной болью.

«Отпускает на пять минут и снова болит, — поделилась Ева. — Настроение постоянно было ужасным. Тошнило. То плакала, то смеялась. А когда начала появляться грудь, я прибежала к своей подруге, чтобы показать, хотя там почти ничего не было. Но когда видишь свое тело таким, как мечтала, головная боль уходит на второй план».

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