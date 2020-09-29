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Общество

В России экстренную медпомощь смогут оказывать без согласия граждан

В России фельдшеры скорой помощи смогут оказывать скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь вне медорганизации без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя. Данный законопроект приняла Госдума в первом чтении 29 сентября, сообщает REGNUM.

Исключением может выступать тот момент, когда гражданин предоставляет отказ от медицинского вмешательства, оформленный в установленном порядке.

Принимать решение для оказания экстренной медпомощи предлагают медицинскому работнику выездной бригады скорой медицинской помощи, которого назначили старшим в смене.

Депутат Госдумы Игорь Кобзев напомнил, что в Российской Федерации осуществляется до 45 млн вызовов скорой медицинской помощи в год. В соответствии с действующим законодательством, на каждое свое действие медицинский работник скорой медицинской помощи должен получить согласие со стороны пациента, так называемое информированное добровольное согласие. Чтобы оформить такое согласие, нужно потратить от пяти до 20 минут.

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