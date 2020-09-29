Осыпающуюся дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году

19:22, 29 сентября 2020, ПАИ

Осыпающуюся пешеходную дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

Он пояснил, что просто восстановить дорожку нельзя, поскольку она находится в прибрежной зоне. По объекту требуется проектное решение, затем все документы нужно будет согласовать с природоохранной прокуратурой.

В числе требование также значится восстановление биологических ресурсов, которые могли пострадать во время работ, то есть в Пскову нужно будет запустить какое-то количество рыбы.