Осыпающуюся дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году
Осыпающуюся пешеходную дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.
Он пояснил, что просто восстановить дорожку нельзя, поскольку она находится в прибрежной зоне. По объекту требуется проектное решение, затем все документы нужно будет согласовать с природоохранной прокуратурой.
В числе требование также значится восстановление биологических ресурсов, которые могли пострадать во время работ, то есть в Пскову нужно будет запустить какое-то количество рыбы.