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Общество

Центр «Патриот» представляет Псковскую область на межрегиональном полевом лагере в Карелии

Воспитанники центра "Патриот" принимают участие в соревнованиях "Юный водник". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В Карелии проходит межрегиональный полевой лагерь по дисциплинам «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник». Псковскую область представляет команда центра дополнительного образования «Патриот», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соревнования «Юный водник» посвящены 30-летию МЧС России. Они проводятся для развития навыков ведения спасательных работ на воде и готовят учащихся к правильным действиям в экстремальных ситуациях на воде.

Мероприятия юных водников проводились в дистанционном формате по нескольким направлениям: поисково-спасательные работы на акватории (бросание спасательного круга в зону утопающего, использование «конца Александрова»), завязывание узлов на скорость, надевание спасательного жилета, а также конкурсная программа.

«Несмотря на дефицит времени и напряженную учебу в школе, во время подготовки к соревнованиям воспитанники центра «Патриот» выкладывались по полной и более чем достойно справились с такой серьезной и разноплановой нагрузкой, проявив себя настоящими профессионалами в оказании помощи экстремальных ситуациях на воде», – отметили в пресс-службе.

Выполненные задания полевого лагеря «Юный водник» судьи оценят в дистанционном формате по присланным отчетным видеоматериалам и протоколам.

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