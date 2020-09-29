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Общество

Посвященный Александру Невскому мотопробег «Ратные поля» пройдет через Псковскую область

Второй этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» – «Путь Александра» пройдет через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации мототуризма России.

Мотопробег будет проходить с 30 сентября по 8 октября в рамках нацпроекта «Культура». Маршрут проекта: Москва — Княжье Озеро – Тверь – Торжок – Валдай – Великий Новгород – Порхов – Псков – Самолва – Изборск – Печоры – Пушкинские Горы – Великие Луки – Торопец – Ржев – Волоколамск – Москва.

Участники посетят места, связанные с жизнью и подвигами святого великого князя Александра Невского, где закалялся русский дух и формировался русский воин, сражаясь за свое Отечество. Также участники проекта посетят военно-исторические музеи, памятники и мемориалы ратной славы российского воинства.

Финальной частью мероприятий станет фотовыставка и экспозиция «Ратные поля России» в Московском международном байк-центре, которая представит посетителям культурно-исторические маршруты по местам российской воинской славы.

Присоединиться к культурно-историческим маршрутам «Ратные Поля» может любой желающий.

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