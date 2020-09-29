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Общество

Японские ивы высадили на Рижском проспекте в Пскове

Новую аллею японских ив высадили вдоль Рижского проспекта напротив дома № 51 в Пскове в рамках всероссийской акции «Сад памяти», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участие в посадке саженцев приняли глава Пскова Елена Полонская, волонтеры и активисты молодежного совета при главе муниципалитета.

Елена Полонская поблагодарила всех участников мероприятия, в том числе предприятие-партнера за предоставленные саженцы.

Ранее новые аллеи уже появились в Пскове возле школы № 24, на улицах Горького и Балтийской.

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