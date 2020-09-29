Ещё один сквер может появиться в Пскове

23:48, 29 сентября 2020, ПАИ

Благоустроенная зеленая зона на улице Рокоссовского, 20 в Пскове может получить статус сквера или парка. Об этом заявила глава города Елена Полонская во время встречи с инициативными гражданами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Раньше во дворе дома № 20 на улице Рокоссовского была канава. Жильцы дома решили проблему самостоятельно. Они в течение 18 лет высаживали деревья и кустарники на придомовой территории, сделав её благоустроенной зеленой зоной.

Сейчас во дворе дома постоянно гуляют дети и семьи с разных районов. Поэтому жильцы решили попросить главу Пскова придать благоустроенной зеленой зоне в пределах их дома статус сквера или парка.

Елена Полонская заверила псковичей, что вопрос о присвоении благоустроенной зеленой зоне статуса сквера или парка вынесут на обсуждение комиссии по землепользованию и застройке Пскова.