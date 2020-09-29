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Общество

5476 человек заразились коронавирусом в Псковской области

5 476 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 30 человек.

Выздоровело 4 052 пациента (за сутки – 24). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 101 320 (за сутки – 816) тестов на коронавирус.

«Прошу нашу молодежь серьезней отнестись к предписаниям Роспотребнадзора. Сегодня торговые центры и автобусы не для развлечений. Соблюдая профилактические меры – вы спасаете жизни!» – написал губернатор.

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