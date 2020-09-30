Поезд Псков – Великие Луки будет останавливаться в Чихачево

10:39, 30 сентября 2020, ПАИ

С 10 октября пригородные поезда Псков – Великие Луки будут делать остановку на станции Чихачево, сообщили Псковскому агентству информации в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Изменения касаются пригородных поездов № 6721/6722 и 6724/6723, которые следуют по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков.

Поезд № 6721/6722 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Великие Луки – Псков будет останавливаться на станции Чихачево в 9:17. В 9:19 поезд будет следовать по действующему расписанию.

Поезд № 6724/6723 (по пятницам, субботам, воскресеньям) до станции Дно следует по расписанию: Дно 19:08-19:42, Дедовичи 20:09-20:11, Чихачево 20:34-20:36, Сущево 21:00-21:02, Локня 21:24-21:26, Новосокольники 22:11-22:15, далее поезд следует по действующему расписанию.