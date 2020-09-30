Нуждающийся в медицинской помощи 80-летний пенсионер пропал в Великолукском районе

10:02, 30 сентября 2020, ПАИ

В деревне Плаксино Великолукского района пропал 80-летний пенсионер Виктор Яковлев, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

25 сентября 2020 года пенсионер ушел из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавый, лысый, глаза голубые. Носит седые усы и бороду.

Был одет в коричневую шерстяную кофту, красную футболку, черные спортивные штаны, желтые тапки и синюю кепку. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Накануне нашли пропавшего 63-летнего пенсионера.