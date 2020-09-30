За нарушения при рассмотрении обращений оштрафован глава администрации Заплюсья

12:20, 30 сентября 2020, ПАИ

Глава администрации городского поселения «Заплюсье» в Плюсском районе выплатит административный штраф в 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что глава администрации городского поселения «Заплюсье» нарушил требования федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и не рассмотрел в срок обращения двух местных жителей по вопросам благоустройства территории и коллективное обращение жителей деревни Староверов Луг по вопросу содержания домашних животных.

Муниципальный служащий признан виновным по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за каждое из совершенных административных правонарушений.