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Общество

За нарушения при рассмотрении обращений оштрафован глава администрации Заплюсья

Глава администрации городского поселения «Заплюсье» в Плюсском районе выплатит административный штраф в 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что глава администрации городского поселения «Заплюсье» нарушил требования федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и не рассмотрел в срок обращения двух местных жителей по вопросам благоустройства территории и коллективное обращение жителей деревни Староверов Луг по вопросу содержания домашних животных.

Муниципальный служащий признан виновным по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за каждое из совершенных административных правонарушений.

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