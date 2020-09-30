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Общество

В Пскове продолжается обсуждение реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

Фото: пресс-служба муниуципалитета

Вечером 29 сентября глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом Псковской гордумы по округу № 10 Любовью Николаевой встретилась с жителями Коммунальной и Западной улиц для обсуждения вопроса, касающегося выезда из двора дома № 61 на улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По проекту реконструкции улицы Кузбасской Дивизии первой очереди запланировано одностороннее движение на улице Западной, из-за чего жители этого дома не имеют прямого выезда на дорогу по улице Коммунальной. Глава муниципалитета предложила продлить проезжую часть на участке от дома № 61 на улице Коммунальной к парковочной зоне у рынка «Нива» для беспрепятственного выезда со двора на проезжую часть. Это избавит людей от лишних объездов.

Псковичи также предложили от пересечения улиц Западной и Коммунальной оставить двустороннее движение до школы № 25, а от школы поставить знак одностороннего движения в сторону улицы Кузбасской Дивизии. Елена Полонская назвала это «здравым предложением». В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен вместе с проектировщиком.

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии первой очереди запланирован на 2021-2022 годы.

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