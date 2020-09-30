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Общество

Лекцию по профилактике ДТП провели госавтоинспекторы в исправительной колонии Великих Лук

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Представители ГИБДД провели лекцию для сотрудников исправительной колонии № 5 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, встреча была посвящена профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки рассказали о состоянии аварийности на территории Великих Лук за 2020 год.

Кроме того, на лекции удалось обсудить вопросы предотвращения грубых нарушений правил дорожного движения сотрудниками государственных служб.

После занятия старший лейтенант полиции ответила на интересующие сотрудников вопросы.

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