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Культура

В Пушкиногорье первыми увидят премьеру спектакля «Цыганы» петербургского театра «Пушкинская школа»

Жители и гости Пушкиногорья первыми увидят премьеру спектакля «Цыганы» петербургского театра «Пушкинская школа». Этот спектакль не представлялся даже в Санкт-Петербурге. 30 сентября в 18:30 постановка откроет гастроли театра в Пушкинском заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева. 

В этом году труппа «Пушкинской школы» привезла в Святогорье семь постановок. Ряд работ труппы, которые также в этот раз будут предложены вниманию зрителей, — классические костюмные спектакли по произведениям из школьной программы по русской литературе: «Недоросль» по комедии Фонвизина, «Ревизор» по Гоголю, пушкинская «Барышня-крестьянка». 

На гастрольные показы петербургского театра в «Михайловское» намерены приехать зрители не только из районов Псковской области (Псков, Великие Луки, Опочка, Остров, Пыталово, Себеж), но и жители Санкт-Петербурга. Кроме того, подчеркивают организаторы гастролей, несмотря ни на что, традиционно свободным остается вход в зрительный зал для всех без исключения пушкиногорских школьников.

Полный перечень спектаклей «Пушкинской школы» под управлением Владимира Рецептера с указанием дня и часа показа, краткой аннотацией и другой необходимой информацией можно найти на официальном сайте музея.

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