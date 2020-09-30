«Михайловское» приглашает пожилых людей бесплатно посетить выставки

13:53, 30 сентября 2020, ПАИ

Программу ко Дню пожилого человека подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В этот день, 1 октября, жителей и гостей Пушкиногорья, достигших «серебряного возраста», музейщики приглашают посетить выставки, развернутые в заповедном Научно-культурном центре в Пушкинских Горах на бульваре Гейченко, 1. Вход во все восемь экспозиций, развернутых сейчас в выставочных пространствах НКЦ, будет свободным при предъявлении пенсионного удостоверения, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В центре сейчас работают выставки «Пушкин и земля Псковская» (живопись и графика П. П. Оссовского из фондов музея), «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!» (в рамках проекта «Бег времени»; графика, живопись, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания Пушкинского Заповедника), «В лиловой дымке русские просторы…» (к освобождению Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, из фондов «Михайловского» и частных архивов), выставка детских рисунков из Витебского центра современного искусства. Залы открыты для посетителей с 9:00 до 17:00.

Кроме этого всех желающих завтра к 16:00 музей приглашает на поэтическую программу: главы из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» прочтет сотрудник «Михайловского» Виктор Никифоров. Этот литературный вечер также проведут в Научно-культурном центре заповедника.