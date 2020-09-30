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Общество

Псков достоин стать символом России – Михаил Ведерников

Фото: Дарья Хваткова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему Псков достоин стать символом России. В своем Instagram глава региона призвал жителей проголосовать за Псков во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор».

«По долгу службы был во множестве городов нашей замечательной родины, и я искренне, душой и сердцем, выбираю Псков», – написал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор отметил, что регион обладает неповторимым историческим, культурным и духовным наследием, богат достопримечательностями, памятниками архитектуры и культуры. «Что особенно важно, у него есть свой характер, узнаваемый стиль, и он интересен не только своим прошлым, но и настоящим и будущим», – подчеркнул Михаил Ведерников, отметив, что убедиться в этом можно, прогулявшись по Финскому парку, вдоль реки Великой, по Довмонтову городу или посмотрев на древние фрески монастырей или Кром.

«Псков достоин стать символом России и во многом объективно является им уже сегодня. Друзья, призываю вас принять участие в конкурсе и проголосовать за наш город», – написал губернатор.

Голосование за лучший город России проходит на сайте город-россии.рф. Итоги подведут в конце декабря.

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