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Общество

Псковских полицейских наградили за спасение человека на пожаре

Полицейские Иван Кекин и Артур Александров спасли мужчину из горящего дома. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

30 сентября начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников вручил подарки участковым уполномоченным Ивану Кекину и Артуру Александрову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские спасли мужчину на пожаре, рискуя собственной жизнью.

В деревне Дубник Печорского района 4 сентября загорелся дом. На место происшествия первыми прибыли участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Печорский» лейтенант Иван Кекин и капитан Артур Александров.

Соседка сообщила, что из горящего дома не может выбраться мужчина. Сотрудники полиции ринулись к дому. Через несколько минут они вынесли из огня мужчину и оказали ему первую медицинскую помощь. Затем совместными усилиями удалось потушить и пожар.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ведомстве отметили, что для Ивана Кекина это уже не первый в этом году случай, когда он спас человеческую жизнь. В апреле он со своим коллегой первым оказался на месте ДТП и вынес граждан из загоревшейся машины, которая вскоре после этого взорвалась.

Алексей Овсянников поблагодарил полицейских за проявленные смелость и самоотверженность и в их лице выразил благодарность всем полицейским региона, которые достойно выполняют свои служебные обязанности.

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