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Общество

Сотрудники Псковского филиала Россельхозбанка высадили аллею на Рижском проспекте

Сотрудники Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» присоединились к международной акции «Сад памяти», в рамках которой высадили вдоль Рижского проспекта, напротив дома № 51, аллею японских ив. В мероприятии также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, волонтеры и активисты Молодежного совета при главе города.

«Для нас честь принимать участие в акции «Сад памяти», – подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов. – Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной, и наша задача – помнить, какой ценой наши предки отстояли свободу. Пусть «Сад памяти» будет каждому небольшим напоминанием о том, что наши деды и прадеды отдали свои жизни, чтобы мы могли жить под мирным небом».

В свою очередь, глава города поблагодарила сотрудников банка за проявленную гражданскую позицию и организацию высадки аллеи. «Огромное спасибо, что вы нашли время и стали партнерами акции, – обратилась она к сотрудникам банка. – Я надеюсь, что жители города будут бережно относиться к «Саду памяти» и нести в своем сердце победу предков, дедушек и бабушек. Мы действительно имеем сегодня уникальную возможность спокойно растить детей и не испытывать жуткого страха перед войной и насилием, страха потерять близких и родных – это бесценный дар, который оставили нам наши предки».

Всего было высажено 10 японских ив. В акции приняли участие 15 сотрудников Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Помимо высадки, банк также установил информационную табличку и будет ухаживать за насаждениями. Саженцы предоставил садовый центр «На Лепешах».

Добавим, что акция «Сад памяти» – это международная акция, приуроченная к 75-летию Великой Победы. Она проходит на всей территории России – от Владивостока до Калининграда. Идея акции заключается в том, чтобы высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, тем самым создав каждому из погибших в годы Великой Отечественной войны живой памятник.

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