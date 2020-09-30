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Общество

Стали известны подробности ДТП в Черехе

В Черехе водитель Renault въехал в Chevrolet, а затем столкнулся с иномаркой, двигающейся по встречной полосе. Подробности ДТП возле памятника «Купол» сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случилась сегодня, 30 сентября, около 10:40.

По версии следствия, пскович на Renault врезался в автомобиль, стоящий впереди, после чего столкнулся с Renault на встречной полосе.

Оба водителя и трое пассажиров из встречного автомобиля госпитализированы в Псковскую областную больницу. Среди пострадавших есть ребенок.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

Видео ПАИ с места происшествия опубликовано здесь, больше фотографий – здесь.

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