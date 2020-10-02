Дом цвета сицилийского апельсина: как изменится здание на Ольгинской набережной

12:33, 02 октября 2020, ПАИ

Дом на набережной, дом с колоннами и даже «дом цвета сицилийского апельсина» (со временем выцветшая на солнце штукатурка приобрела интересный оттенок) – как только ни называли приметный особняк на берегу Великой неподалеку от Ольгинской часовни. Долгое время он стоял пустым, то есть почти пустым, какая-то жизнь там все-таки теплилась – на старом балконе сушилось белье, на окнах виднелись занавески, изредка горел свет.

В 2011 году на фасаде дома появилась растяжка «Продается» и номер телефона. В разное время за особняк просили от 18 до 21,5 млн рублей. Горожане, гуляющие по набережной, чуда не ждали и только сокрушались, что «красота пропадает». Через семь лет ветшающее здание всё же было продано, правда, сразу двум владельцам, но так или иначе единственная жительница дома с колоннами начала готовиться к переезду в новую квартиру.

«Очень жалко переезжать, здесь вся моя жизнь прошла, места красивые, - делилась псковичка с журналистами. - И дом-то какой! Какая лестница, какой вид с веранды, а у самого крыльца Ольгинская набережная, старая, конечно, но очень красивая! Но ничего, дом уже купил новый владелец, который приведет его в порядок! Но переезжать, правда, жалко, этот дом дышит историей, в этом доме живет история!»

Некоторое время назад у особняка, наконец, появился единственный хозяин, им стал инвестор из Пскова. 24 марта комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал эскизный проект ремонта фасада здания, и работа закипела.

По документам фасад останется неизменным, его лишь оштукатурят и покрасят, конструкцию крыши также менять не будут – шифер заменят на металлочерепицу и установят мансардные окна. В связи с переходом на газовое оборудование из восьми существующих дымоходов два демонтируют, оставшиеся шесть оштукатурят и покрасят. Старые деревянные рамы заменят на стеклопакеты коричневого цвета, при входе установят новые деревянные двери.

Здесь будет гостевой дом на шесть апартаментов для всех, кто приезжает в Псков и может позволить себе жилье с видом на Кремль. Планируется, что ремонтно-реставрационные работы завершатся к осени 2021 года. Внешний вид особняка, обещает инвестор, не изменится, то есть стеклить балкон, рубить панорамные окна и надстраивать еще пару этажей никто не собирается.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Новостройку на Ольгинской набережной, 4/1 в 1949 году возводили пленные немцы. В доме жили представители городских властей (по другим сведениям - сотрудники КГБ), врачи, судьи и другая городская элита. Изначально в двухэтажном особняке устроили всего четыре квартиры по 120 квадратных метров. Затем жильцов уплотнили, и квартир стало девятнадцать. Очевидно, что после ремонта дух элитности и эксклюзивности в эти места вернется.

Дом на набережной не является объектом культурного наследия, но входит в предмет охраны исторического поселения в качестве исторического ценного градоформирующего объекта, в котором «возможны реконструкция, внутренние перепланировки с сохранением модуля застройки и восстановлением оформления фасада».

Однажды приметный особняк даже попал на кинопленку, засветившись в фильме «Мы из будущего». В кино дом «играл» немецкий штаб (какая ирония судьбы), в котором допрашивали одного из главных героев.

После реконструкции набережной, разговоры о которой ведутся уже не первый год, напротив дома должна появиться зона отдыха, во всяком случае именно это следует из картинок, приложенных к проекту.

Если с домом и набережной всё сложится, левый берег Великой станет не менее привлекательным для променадов, чем правый. Сейчас после наступления сумерек прогуливаться здесь не слишком приятно и, подозреваю, не всегда безопасно.