Выплаты по пять тысяч рублей начали получать классные руководители в Псковской области

14:58, 30 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области классные руководители начали получать выплаты по пять тысяч рублей, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Выплату в размере пяти тысяч рублей по указу президента России получат 3 469 классных руководителей, которые работают в области. Средства уже направлены в школы и сейчас доводятся до педагогов.

Классные руководители получают эту выплату вне зависимости от наполняемости класса. Учителя в сельских школах могут руководить сразу двумя классами и получать доплату в размере 10 тысяч рублей.

При этом региональная выплата для классных руководителей в тысячу рублей также сохраняется. В квитке по зарплате выплата будет идти отдельной строкой.