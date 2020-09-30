Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 1 ноября

14:50, 30 сентября 2020, ПАИ

До 1 ноября продлили ограничения из-за COVID-19 в Псковской области. Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Отметим, что в последний раз в противокоронавирусный указ были внесены изменения, согласно которым с 19 сентября был снят запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.