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Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 1 ноября
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Общество

Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 1 ноября

До 1 ноября продлили ограничения из-за COVID-19 в Псковской области. Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Отметим, что в последний раз в противокоронавирусный указ были внесены изменения, согласно которым с 19 сентября был снят запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих.

 

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