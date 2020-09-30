«Почта России» доставит более 100 открыток с театрального фестиваля в Пскове

15:21, 30 сентября 2020, ПАИ

«Почта России» впервые организовала пункт посткроссинга в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина. Гости театрального фестиваля могли приобрести и отправить почтовые карточки с уникальным дизайном. Для отправки памятной почтовой продукции друзьям и знакомым в любую точку мира установили специальный почтовый ящик. В результате более 100 открыток отправлено по всей стране, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Мы впервые разместили пункт посткроссинга в Псковском театре драмы, и, судя по положительным откликам, интерес к подобным акциям есть. Основная цель нашего мероприятия в поддержании живого общения между людьми. Театральные приветы улетели родственникам и друзьям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Уверен, благодаря отправлениям наших клиентов еще больше туристов захотят посетить Псковщину и принять участие в таком важном культурном событии города», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

В пункте посткроссинга также можно было приобрести коллекционные почтовые сувениры и принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Почты России» «Дерево добра».

«Я часто посещаю спектакли нашего театра, очень ждала открытия фестиваля, переживала, что из-за пандемии открытие не состоится. Удивлена появлением «Почты России» в фойе, необычно. Купила себе открытку на память с фотографией здания театра в ночи, а открытку с зайцем в маске отправила внучке, она учится в Санкт-Петербурге», - поделилась зрительница Зоя Андреевна.