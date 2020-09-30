Ребенок госпитализирован с переломом после ДТП в Черехе

15:55, 30 сентября 2020, ПАИ

При столкновении трех автомобилей в Черехе ребенок получил перелом ноги, он находится в больнице, уточнили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В аварии, по последним данным, пострадали пять человек: водители двух машин и три пассажира. Автомобилисты получили незначительные травмы, оставаться в больнице им не потребовалось. Пассажиры по-прежнему находятся в медучреждении, характер их травм уточняется, у ребенка диагностировали перелом ноги.

Сегодня, 30 сентября, в 10:40 около памятника «Купол» в Псковском районе водитель Renault въехал в Chevrolet, а затем столкнулся с иномаркой, двигающейся по встречной полосе. Видео с места происшествия опубликовано здесь, больше фотографий – здесь.