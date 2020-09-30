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Общество

Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах

Фото ПАИ.

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) совместно с газетой «Аргументы и факты — Псков» организовали круглый стол на тему «Внедрение новых электронных сервисов и проектов Фонда социального страхования на территории Псковской области». 

В рамках круглого стола эксперты рассказали об электронных листках нетрудоспособности, персональном соцнавигаторе, личном кабинете и других цифровых сервисах, первостепенной задачей которых является предельно упростить и ускорить процесс получения услуг ФСС.

Успешно развивается проект Фонда – «Прямые выплаты», к которому Псковская область присоединилась в январе прошлого года.

«Реализация проекта «Прямые выплаты» позволила гражданам получать полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, а работодателям - не изымать из оборота денежные средства на выплату пособий по социальному страхованию», –объяснила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Псковского регионального отделения ФСС РФ Наталья Перова.

Фото ПАИ.

ФСС также создал электронный листок нетрудоспособности – сервис обмена цифровым листком нетрудоспособности между Фондом социального страхования, медицинской организацией, работодателем, учреждением медико-социальной экспертизы и застрахованным лицом – который невозможно потерять, испортить или подделать.

Кроме этого, Фонд разработал шлюз приема отчётности документов ФСС.

«Это специальная программа на сервере, которая позволяет принять данные, проверить и пропустить на дальнейшую обработку к операторам или выдать протокол об ошибках, – пояснил главный специалист отдела информатизации Псковского регионального отделения Сергей Калетов.

В ключевые задачи ФСС входит помощь детям инвалидам. Для этого Фонд разработал социальный персональный информационный навигатор, который позволяет предварительно информировать родителей особенных детей о том, какие технические средства и протезно-ортопедические изделия им положены, и когда их можно получить.

Очень удобным и своевременным стало появление мобильного приложения «Социальный навигатор», разработанное ФСС. Оно предоставит всю необходимую информацию о социальных услугах: подскажет адрес ближайшего отделения Фонда, построит до него маршрут, расскажет о полагающихся пользователю соцуслугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

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