Многомиллионные долги не позволяют включить отопление в Новоржевском районе вовремя

16:32, 30 сентября 2020, ПАИ

В Новоржевском районе многомиллионные долги не позволяют включить отопление вовремя. Об этом рассказала глава Новоржевского района Софья Пугачева на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы муниципалитета, за год задолженность перед энергетиками выросла на 3 млн рублей и достигла 12 млн рублей. Это стало причиной проблемы с включением отопления, уточнила она.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю комитета по ЖКХ Сергею Грахову собрать глав районов с энергетиками и решить возникшие проблемы. Губернатор также добавил, что по некоторым ситуациям документы могут быть переданы в прокуратуру.