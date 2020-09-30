Сельская местность готова принять до 3 млн человек в ближайшие годы - Россельхозбанк

16:35, 30 сентября 2020, ПАИ

Пандемия ускорит тренд на деурбанизацию в России, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Основным стимулом станет переезд из города офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома благодаря распространению широкополосного интернета и развитию других новых технологий для удаленной работы. Об этом рассказал в ходе совместной конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Информационного агентства России ТАСС «Город без людей? Перспективы деурбанизации в России» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В рамках дискуссии эксперты обсудили перспективы расселения больших городов, влияние процесса деурбанизации на рынки жилья и труда, а также как государство может ответить на запросы той части общества, которая готова переехать в сельскую местность.

Эксперты, принявшие участие в мероприятии, сошлись во мнении, что пандемия стала еще одним фактором, благодаря которому люди стали чаще думать о жизни вне города. Однако, чтобы деурбанизация приобрела массовость, временных эпидемиологических трудностей недостаточно. Людям важен комфорт, наличие инфраструктуры и возможность не отказываться от вещей, к которым они привыкли, проживая в городе. Но уже сегодня становится очевидным, что мегаполисы начинают терять статус единственного центра современной жизни.

Андрей Дальнов отметил, что деурбанизация — глобальный и долгосрочный процесс, который усилился в связи с пандемией. Деревенский образ жизни оказался гораздо более устойчивым, тогда как городской продемонстрировал свою уязвимость. Развитие технологий, в частности распространение широкополосного интернета, открывает дополнительные возможности для переезда в сельскую местность. Один из основных драйверов деурбанизации — переезд за город офисных работников, которые получат возможность полностью или частично работать из дома. Перемещение офисных работников в сельскую местность стимулирует развитие местной экономики: торговлю, HoReCa, производство продуктов питания.

«С учетом имеющейся инфраструктуры сельская местность готова принять 2-3 млн человек в ближайшие годы. Россия — одна из немногих стран мира, обладающих недоиспользованными ресурсами для ускорения процесса деурбанизации», — отметил Андрей Дальнов. По его мнению, перспективным направлением для России может стать и агротуризм, который уже получил широкое распространение в Европе и США. Объектами могут стать до нескольких тысяч агрохозяйств. В этом им призвана помочь первая в России экосистема для фермеров, которую запустил РСХБ с целью дать возможность аграриям без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач.

Более того, внутренний туризм может в перспективе стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие поселения в качестве постоянного места проживания. Россельхозбанк активно содействует развитию внутреннего туризма. Так, совместно с Ассоциацией самых красивых деревень Банк организовал экспедицию «Русский Север 2.0», цель которой – открыть для путешественников красоты и возможности северных регионов страны.

Участники конференции также обратили внимание, что значимую роль в растущем интересе горожан к переезду в сельскую местность продолжает играть льготная ипотека. Россельхозбанк первым из банков присоединился к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляя сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых и льготные потребительские кредиты для жителей сельских территорий по ставке от 3% годовых. В рамках сельской ипотеки Банком выдано более 35 млрд руб. почти для 18 тыс. заемщиков. До конца года РСХБ предполагает нарастить выдачи до 100 млрд руб. и улучшить условия еще для 20 тыс. человек.

Как отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов, во время пандемии на территории региона в несколько раз увеличилось число жителей – многие в Псковскую область переехали из Москвы и Санкт-Петербурга. «Во время пандемии всем стало ясно, что можно успешно работать и учиться на «удаленке», без посещения офиса. Оказалось, что и без мегаполиса с его бешеным ритмом можно в целом спокойно обойтись, поэтому возрос интерес к приобретению домов, расположенных в сельской местности. Мы это видим по числу обращений», – пояснил Дмитрий Алемасов.

По его словам, также в весенне-летний период многих интересовал кредит с льготной процентной ставкой на благоустройство домовладений. «Многие из тех, у кого имелись дома за городом, задумались об их капитальном ремонте, так как смогли оценить всю привлекательность жизни в сельских поселениях – это и хорошая экология, и спокойный ритм жизни, и другие мотивы», – заключил Дмитрий Алемасов.

Отметим, что на сегодняшний день псковский филиал принял порядка 400 заявок на получение сельской ипотеки на общую сумму 825 млн рублей. Первым заемщиком по сельской ипотеке стала семья Горлановых, которой был одобрен кредит под 2,7% годовых на строительство дома в Псковском районе. «Это самое выгодное предложение, которое я нашла, поэтому сразу же решила обратиться с Россельхозбанк. Мы подали заявку, прошли согласование с Минсельхоз РФ и получили кредит под льготный процент», – рассказала Екатерина Горланова.

В комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области добавили, что в регионе действительно отмечается спрос на строительство и приобретение жилья. «Конечно, такому процессу, как деурбанизация, будет способствовать развитие инфраструктуры и наличие рабочих мест на селе. В нашем регионе наиболее благоприятные в этом плане районы – Псковский, Новосокольнический, Бежаницкий, Себежский и Великолукский», – обратил внимание заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.