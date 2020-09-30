2 октября псковские семьи смогут получить вещевую помощь в Детском фонде

17:12, 30 сентября 2020, ПАИ

В пятницу, 2 октября, в псковском отделении Детского фонда состоится семинар на тему «Эмоциональное выгорание мамы», после него участники смогут получить вещевую и продуктовую помощь, сообщается в соцсетях организации.

В мероприятии могут поучаствовать малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет.

Семинар начнется в 11:00, после мероприятия состоится выдача вещевой помощи и продуктовых наборов.

Для участия в семинаре обязательно записаться или в соцсетях Детского фонда (https://vk.com/pskov_childfond), или по номеру 8 (8112) 73-58-80.

В организации предупредили, что записаться смогут только те семьи, которые в этом году не получали подобную помощь. При себе необходимо иметь паспорт и справку, подтверждающую нуждаемость семьи.