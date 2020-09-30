75,8% жителей Псковской области пользовались интернетом в 2019 году

18:12, 30 сентября 2020, ПАИ

Интернетом в 2019 году пользовались 75,8% жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Интернетом пользовались 75,8% жителей в возрасте 15 лет и старше. Это количество на 0,7% больше, чем в 2018 году. 27,2% или треть жителей региона, которые пользовались интернетом, предпочитали совершать покупки товаров и услуг онлайн. При этом мужчины такие покупки совершали чаще женщин на 0,4%.

В 2019 году 24,2% жителей Псковской области не использовали информационные ресурсы в своей повседневной жизни.

В прошлом году 51% жителей региона в возрасте от 15 до 72 лет использовали интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Наибольшей популярностью пользовались услуги в области налогов и сборов – 35,8%, услуги МВД/ГИБДД – 27,8%, услуги жилищно-коммунального хозяйства – 24,1%.