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Общество

«Экопром» пресек попытку незаконного выброса строительного мусора в Пскове

В Пскове незаконную попытку выброса строительного мусора пресек «Экопром». Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром».

30 сентября во время мониторинга контейнерных площадок специалист «Экопрома» заметила машину, подъехавшую к 8-кубовому бункеру на улице Я. Райниса, 18. Из грузовика вышел мужчина и стал выгружать доски в накопитель, предназначенный для крупногабаритных отходов. Водитель машины отметил, что он наемный рабочий и рассказал, что отходы привез из Зелёного театра.

Данные о нанимателе и совершенном правонарушении будут переданы в надзорные органы. Согласно статье 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений. Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей для граждан и от 2 до 5 тысяч для должностных лиц. Штраф для юридических лиц составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

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