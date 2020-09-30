Умер создатель «Фунтика» Валерий Шульжик

22:31, 30 сентября 2020, ПАИ

Автор сказки о поросенке Фунтике и ее воплощения на советском экране Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни в одном из московских госпиталей 30 сентября, сообщает «Российская газета».

Писатель умер в московской больнице после продолжительной болезни, в последние месяцы он не мог вставать с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола.

В писательскую сферу Шульжик окунулся в 1959 году. С тех пор он написал сборник стихов «Два арбуза», «Веселый мастерок», «Вот за тем поворотом…», «Бухта-Барахта», нескольких пьес, идущих в театрах страны.

В 1982-м он выступил сосценаристом картины «Срочно… Секретно… Губчека», в 1984-м – мелодрамы «Прежде, чем расстаться», в 1986-1988 годах работал над анимационным сериалом про Фунтика.