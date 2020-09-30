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Общество

Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября

16 октября в Пскове пройдут выставка о торговле. Об этом государственный архив Псковской области написал в своём Instagram.

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» пройдет в Пскове 16 октября. На ней можно будет узнать о том, чем торговли псковские купцы, откуда они привозили товар и с какими иноземцами вели деловую переписку.

Псковский архив совместно с Ленинградским областным государственным архивом в Выборге реализовали выставку под эгидой Российского исторического общества и при финансовой поддержке фонда «История Отечества».

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