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Общество

«Цифровые биографии» школьников могут появиться в России

В России могут появиться «цифровые биографии» школьников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Цифровая образовательная среда при внедрении в школы сможет зафиксировать все успехи и неудачи школьника, а также покажет его успеваемость. Это позволит увидеть, в чем школьник преуспевает, а где ему требуется помощь.

Работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет сделан анализ результатов, который позволит распространять опыт на другие субъекты.

 

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