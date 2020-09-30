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Общество

Спортивный клуб С-Фитнес запускает проект для женщин, которые хотят похудеть

Специально для женщин, которые хотят похудеть, спортивный клуб С-Фитнес запускает проект «Перезагрузка».

Скинуть 3-5 кг?

Убрать бока и живот?

Стать стройной и подтянутой?

И все это за месяц, да ещё и по супер цене!? Легко!

Программа перезагрузки это:

* 3 тренировки в неделю, под руководством опытного инструктора

* Индивидуально подобранный план питания

* Мониторинг прогресса на всех этапах проекта

* Поддержка, сопровождение и мотивация

* Гарантия результата и шикарный приз за лучшую трансформацию

Старт проекта 5 Октября. Запись открыта до 3 октября 2020 года. Нет времени на раздумья!

Только первые 5 девушек получат скидку - 30% на участие!!!

Записаться на участие и узнать все подробности можно по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба Вконтакте https://vk.com/topic-58547657_46148684

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