Спортивный клуб С-Фитнес запускает проект для женщин, которые хотят похудеть
Специально для женщин, которые хотят похудеть, спортивный клуб С-Фитнес запускает проект «Перезагрузка».
Скинуть 3-5 кг?
Убрать бока и живот?
Стать стройной и подтянутой?
И все это за месяц, да ещё и по супер цене!? Легко!
Программа перезагрузки это:
* 3 тренировки в неделю, под руководством опытного инструктора
* Индивидуально подобранный план питания
* Мониторинг прогресса на всех этапах проекта
* Поддержка, сопровождение и мотивация
* Гарантия результата и шикарный приз за лучшую трансформацию
Старт проекта 5 Октября. Запись открыта до 3 октября 2020 года. Нет времени на раздумья!
Только первые 5 девушек получат скидку - 30% на участие!!!
Записаться на участие и узнать все подробности можно по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба Вконтакте https://vk.com/topic-58547657_46148684