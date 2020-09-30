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Общество

В Бежаницах прошла профилактическая акция «ПДД на асфальте»

Сотрудники Госавтоинспекции поселка Бежаницы совместно с отрядом юных инспекторов движения организовали акцию «ПДД на асфальте». Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции поселка Бежаницы совместно с отрядом юных инспекторов движения организовали акцию «ПДД на асфальте». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция направлена на профилактику дорожных аварий, участниками которых нередко становятся пешеходы и велосипедисты. Цель социальной рекламы - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 

Местом для проведения акции стал пешеходный переход, который расположен рядом с местной средней школой. Участники мероприятия нанесли на асфальт надписи, напоминающие участникам дорожного движения о правилах безопасности. В них содержатся призывы: «Отвлечься от телефона!», «Взять ребенка за руку!».

В ведомстве отметили, что подобные акции в ближайшее время пройдут возле других образовательных учреждений региона.

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