В Бежаницах прошла профилактическая акция «ПДД на асфальте»

20:05, 30 сентября 2020, ПАИ

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Сотрудники Госавтоинспекции поселка Бежаницы совместно с отрядом юных инспекторов движения организовали акцию «ПДД на асфальте». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция направлена на профилактику дорожных аварий, участниками которых нередко становятся пешеходы и велосипедисты. Цель социальной рекламы - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма

Местом для проведения акции стал пешеходный переход, который расположен рядом с местной средней школой. Участники мероприятия нанесли на асфальт надписи, напоминающие участникам дорожного движения о правилах безопасности. В них содержатся призывы: «Отвлечься от телефона!», «Взять ребенка за руку!».

В ведомстве отметили, что подобные акции в ближайшее время пройдут возле других образовательных учреждений региона.