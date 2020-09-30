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Общество

В Печорском районе ремонтируют дорогу по международному проекту

Фото: газета "Печорская правда"

В Круппской волости Печорского района идет ремонт участка дороги, проходящего через деревни Киршино и Кулиско. Об этом сообщила газета «Печорская правда». Работы выполняютмя в рамках международного проекта.

Сейчас на объекте идут работы по поднятию дорожного полотна и подсыпке обочин. 

- В скором времени электрики проведут работы по замене линии на некоторых участках. В рамках контракта также будет сделано освещение в населённых пунктах, установлены новые автопавильоны, - пояснила глава Круппской волости Светлана Жирнова.

Асфальт здесь уложат в 2021 году. Окончание работ запланировано на конец июля 2021 года.  Проект финансируется совместно Европейским Союзом, Эстонской Республикой и Российской Федерацией.
 

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