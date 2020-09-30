В Печорском районе ремонтируют дорогу по международному проекту

21:48, 30 сентября 2020, ПАИ

В Круппской волости Печорского района идет ремонт участка дороги, проходящего через деревни Киршино и Кулиско. Об этом сообщила газета «Печорская правда». Работы выполняютмя в рамках международного проекта.

Сейчас на объекте идут работы по поднятию дорожного полотна и подсыпке обочин.



- В скором времени электрики проведут работы по замене линии на некоторых участках. В рамках контракта также будет сделано освещение в населённых пунктах, установлены новые автопавильоны, - пояснила глава Круппской волости Светлана Жирнова.



Асфальт здесь уложат в 2021 году. Окончание работ запланировано на конец июля 2021 года. Проект финансируется совместно Европейским Союзом, Эстонской Республикой и Российской Федерацией.

