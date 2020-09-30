5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области

23:28, 30 сентября 2020, ПАИ

5 514 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 38 человек.

Выздоровело 4 064 пациента (за сутки – 12). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 102 171 (за сутки – 851) тест на коронавирус.

«Действующие противовирусные ограничительные меры продлены до 1 ноября. Берегите себя и своих близких!» – написал губернатор.