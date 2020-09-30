Второй этап конкурса «Народный участковый - 2020» стартует в Псковской области 7 октября

23:36, 30 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый - 2020». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этом этапе выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе региона.

Второй этап конкурса начнется 7 октября. Жители Псковской области выберут «Народного участкового - 2020» посредством голосования.

Информация об участниках конкурса, их фотографии будут размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.

Голосование завершится 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.