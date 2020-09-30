0
23:28
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:09
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
21:52
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
21:45
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
19:33
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:40
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
17:59
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Еще новости
Общество

Капитальный ремонт завершился в доме на улице Мирной в Пскове

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В Пскове завершился капитальный ремонт фасада в доме на улице Мирной, 4А. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области, специалисты подрядной организации произвели штукатурку стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраску стен.

Кроме того, в подъезде установили новые пластиковые окна, покрасили двери и отремонтировали козырьки над входами в подъезды.


В ведомстве отметили, что органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов. Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 93,48%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 сентября 2020
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
30 сентября 2020
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
30 сентября 2020
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
30 сентября 2020
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 сентября 2020
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
30 сентября 2020
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября 1
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
30 сентября 2020
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии
30 сентября 2020
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

Идет загрузка...