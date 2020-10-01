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Общество

На 30% снизить налог на недвижимость смогут россияне

Россияне смогут на 30% снизить налог на недвижимость. Для этого в личный кабинет на госуслугах предложили рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки, пишет газета «Известия».

Такие действия позволят до выставления налога оспаривать ее результаты. С такой инициативой выступил ОНФ, ее поддержали в Общественной палате РФ, Совете по оценочной деятельности при МЭР, а также в Палате налоговых консультантов.

Сейчас предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту, и людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру. При этом оспорить предварительную оценку гораздо проще, чем окончательную. В этом случае появится возможность снизить стоимость налога на 20-30%, как правило на частные дома и земельные участки.

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