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Подозреваемых в краже задержали в Псковской области

В Псковской области задержали подозреваемых в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове на улице Алехина ранее судимый 30-летний пскович похитил рюкзак с одеждой, банковской картой, деньгами и документами. Мужчина был задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.

27 сентября в деревне Еремеево Великолукского района через незапертую входную дверь совершена кража бензопилы. В совершении кражи подозревается 38-летний безработный местный житель. В ходе обыска похищенная бензопила изъята.

В Невеле стражами порядка раскрыта кража сотового телефона, совершенная свободным доступом из автомобиля, стоявшего на улице Комсомольской. В краже подозревается неработающий, судимый 65-летний местный житель. Похищенный телефон изъят. 

В Стругах Красных раскрыта кража водоразборной колонки из складского помещения по улице Советской. В ее совершении подозревается безработный 24-летний молодой человек. А в деревне Борисовичи Псковского района в период с 25 по 29 сентября от павильона насосной станции были похищены строительные леса. К краже оказался причастен 56-летний житель Псковского района. По всем фактам проводится проверка.

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