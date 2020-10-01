Взрыв газовых баллонов предотвратили пожарные в двух районах Псковской области

08:46, 01 октября 2020, ПАИ

В двух районах Псковской области пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

30 сентября в 06:17 в деревне Толбица Псковского района из-за аварийного режима работы электропроводки сгорел гараж. Пожарными было эвакуировано 16 газовых баллонов для предотвращения взрыва. В этот же день в 09:10 в деревне Орша Новоржевского района в бесхозном строении сгорела кровля. Причиной стал аварийный режим работы электропроводки. Пожарными спасен жилой дом, пять надворных построек, эвакуированы три газовых баллона.

1 октября в 03:30 в Себеже на улице Замковой в помещении котельной в жилом доме сгорел мусор. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в котельной.