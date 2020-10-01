Александр Братчиков поздравил псковичей с Международным днем пожилого человека

10:09, 01 октября 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил псковичей с Международным днем пожилого человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

«Этот светлый осенний праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности, любви и безграничного уважения вам – нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам за терпение и сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту», – подчеркнул сити-менеджер.

Александр Братчиков выразил особые слова признательности ветеранам войны и труда и пенсионерам. «Мы сегодня гордимся нашими отцами и дедами, теми, кто умножал славу Отечества, с честью вынес тяжелое бремя войны, поднимал страну из руин, самоотверженным трудом укреплял ее авторитет и развивал экономическую мощь», – добавил он.

Сити-менеджер пожелал псковичам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия.