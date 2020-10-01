Изменился номер телефона горячей линии псковского ПФР

21:38, 01 октября 2020, ПАИ

В Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области изменился номер телефона горячей линии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

С 1 октября получить информацию по вопросам пенсионного обеспечения, использования материнского капитала, средств пенсионных накоплений, регистрации в системе обязательного пенсионного страхования можно по телефону 8-800-600-01-76. Звонки принимаются с 8:30 до 18:00. Звонок по России бесплатный.

Кроме того, необходимую консультацию можно получить в официальной группе регионального отделения ПФР «ВКонтакте».