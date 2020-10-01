Погибший на трассе в Псковской области водитель «четверки» оказался угонщиком

10:22, 01 октября 2020, ПАИ

Погибший ночью 30 сентября на трассе в Псковской области водитель «четверки» оказался угонщиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

24-летний молодой человек угнал автомобиль от дома на улице Бассейной в Великих Луках. Полицейские выяснили, что владелец оставил «Жигули» открытыми, но снял с них аккумулятор для подзарядки. Однако злоумышленник раздобыл необходимый аккумулятор, установил его на чужой автомобиль и направился в сторону Куньи.

У деревни Михальки «четверка» выехала на полосу встречного движения и врезалась в фуру. Водитель ВАЗ-2104 погиб на месте. Погибшим оказался безработный великолучанин, ранее уже судимый за угон.