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Общество

Александр Котов: Старшее поколение передает детям и внукам бесценные знания и навыки

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Международным днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«1 октября мы чествуем людей, которые прошли большой жизненный путь и отдали много сил и энергии своей стране, профессии, семье, обществу. Наши родители, бабушки и дедушки, старшие коллеги – хранители опыта и мудрости поколений. Сегодня они нуждаются в заботе, любви близких и поддержке государства», – отметил Александр Котов.

Спикер облсобрания подчеркнул, что бесценные знания и навыки, без которых был бы невозможен прогресс, старшее поколение передает детям и внукам, с интересом перенимая взамен новое и современное. «Этот информационный, профессиональный, культурный и духовный обмен и есть залог развития общества и нашего поступательного движения вперед», – отметил Александр Котов и пожелал псковичам благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия.

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