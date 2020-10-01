В сети появился тизер продолжения «Бората»

10:40, 01 октября 2020, ПАИ

В YouTube-аккаунте Amazon Prime Video появился короткий тизер продолжения комедийной картины «Борат» Саши Барона Коэна («Диктатор», «Кто есть Америка»).

Полное название ленты — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан». По информации издания Deadline, фильм выйдет уже 23 октября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

О сюжете сиквела «Бората» пока известно лишь то, что главный герой будет выдавать себя за другого человека и встречаться с людьми инкогнито.

Первый «Борат» вышел в 2006 году. Фильм рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, по приказу Министерства информации Казахстана он отправляется в путешествие по США на съемки документального фильма. Там он знакомится с западной культурой и случайно при этом высмеивает устоявшиеся американские нормы. «Борат» собрал в мировом прокате 262 млн долларов, а Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.