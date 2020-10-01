«Урок цифры» прошел в школе №2 Пскова

22:43, 01 октября 2020, ПАИ

«Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» прошёл для пятиклассников средней общеобразовательной школы № 2 Пскова 30 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

В ходе урока ребята получили возможность в режиме онлайн задать вопросы управляющей Псковского отделения Сбербанка Анне Тарасенко о востребованности искусственного интеллекта в различных сферах, а также применить теоретические знания на практическом тренажере на сайте урокцифры.рф.

Создать условия для проведения современного урока позволил кабинет «Цифровой образовательной среды», который появился в школе в рамках национального проекта «Образование».